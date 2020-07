BKT erzählt eine „eine Geschichte der Solidarität“

Auch für den Off-the-road-Reifenspezialisten BKT haben die vergangenen Monate mit der beginnenden Corona-Krise große Herausforderungen bereitgehalten. Der indische Hersteller erinnert nun an diese Zeit mit einer speziellen Veröffentlichung unter dem Titel „Acting Together“ und will darin – so heißt es dazu in einer Mitteilung – „eine Geschichte der Solidarität“ erzählen. Es gebe „Momente, in denen die Verbindung zwischen einem Unternehmen und seinen Mitarbeitern in besonderer Stärke und Intensität erscheint“, heißt es dazu. ab

