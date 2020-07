Autoreifenonline.de hat digitale Toolbox für Händler erweitert

Mit Blick auf die Veränderungen in der Bedeutung von Social Media bietet Autoreifenonline.de aktive Unterstützung in Form einer neuen Erweiterung in seiner „Digitalen Toolbox für Händler“. Geschäftskunden aus Werkstatt und Reifenfachbetrieben erhalten mithilfe der Tools Tipps zum richtigen Umgang mit Social Media – bei der Gewinnung von Neukunden, der Bindung von Bestandskunden und der Einbindung einer digitalen Präsenz abseits des Arbeitsalltags – in der Werkstatt oder dem Reifenfachhandel.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login