Hankook und Hyundai bauen neues Driving Experience Center

Die Hankook Technology Group und die Hyundai Motor Group wollen gemeinsam ein sogenanntes Driving Experience Center auf dem Gelände des Hankook-Testgeländes in Taean in Südkorea errichten. Laut der jetzt unterzeichneten Absichtserklärung, soll die Einrichtung in der ersten Hälfte des kommenden Jahres fertiggestellt sein und dann 2022 auch offiziell eingeweiht werden. Der Taean Tire Proving Ground des südkoreanischen Reifenherstellers gilt als eins der größten Testzentren in Asien. Die Hyundai Motor Group will mit dem neuen Driving Experience Center „neue und innovative Wege gehen, auf denen unsere Kunden unsere Fahrzeuge erfahren“ können. ab