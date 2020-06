Dunlop führt neuen Trailerreifen SP247 für ganzjährigen Einsatz ein

Dunlop führt einen neuen Lkw-Reifen für Anhänger ein. Der Dunlop SP247 sei für einen ganzjährigen Einsatz, eine hohe Laufleistung sowie niedrige Kosten pro Kilometer entwickelt worden, heißt es dazu in einer Mitteilung des Herstellers. Der SP247 biete Flottenbetreibern im Einsatz „eine funktionale Vielseitigkeit in allen Anwendungen einschließlich Langstrecken- und Regionalverkehren sowie in städtischen und bei schwierigen Straßenbedingungen“, erläutert dazu Maciej Szymanski, Director Marketing Commercial Tyres Europe. „Die neue Produktpalette gewährt eine hervorragende Mobilität im Winter, ohne andere Leistungskriterien zu beeinträchtigen. Sie entspricht voll und ganz den strengen Anforderungen, die die 3PMSF-Markierung an europäische Winterreifen richtet.“ Der neue Dunlop-Trailerreifen soll den 2016 eingeführten SP246 ersetzen und gilt als voll runderneuerungsfähig.

