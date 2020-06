Offroad-Camping mit Vansports.de

Der Reisemobilmarkt in Deutschland wächst stetig. Die Spezialisten von Vansports.de, einer Marke der in Neuss beheimateten Heinz Hartmann GmbH, haben sich erneut mit dem Thema Camping beschäftigt. Sie demonstrierten anhand einer VP Gravity-Veredlung eines auf dem V 250 d basierenden Marco Polo Horizon-Reisemobils mit 4Matic-Allradantrieb, dass sich Stau- und Wohnraum-Tugenden mit Offroadtauglichkeit vereinen lassen. Den letzten Pfiff verleihen die 19-Zoll-Räder des hauseigenen Designs Five 2 in mattpoliertem Silber/Schwarz mit Bereifung 245/45 R19. cs