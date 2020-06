Gundlach übernimmt nach drei Jahren wieder den GT-Radial-Exklusivvertrieb

Nach rund drei Jahren hat Reifen Gundlach nun erneut die exklusive Vermarktung von Reifen der Marke GT Radial in Deutschland übernommen. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, wolle der Hersteller Giti Tire damit ein „neues Kapitel in unserer Beziehung zu Reifen Gundlach“ begründen. Der Großhändler mit Sitz in Raubach im Westerwald hatte das Fabrikat 1994 als „offizieller Exklusivimporteur“ übernommen und groß gemacht und eigenen Aussagen zufolge in Spitzenzeiten rund eine Million GT-Radial-Consumer-Reifen in Deutschland vermarktet; 2017 dann war die Partnerschaft beendet worden, da Giti Tire mit einer geplanten „Neuausrichtung der Marke eine höhere Marktdurchdringung erreichen“ wollte. Nun vertraut der Hersteller wieder auf langjährig etablierte Partnerschaften im deutschen Reifengroßhandel.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login