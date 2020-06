eBay setzt nun auch in Frankreich auf Montagepartner

Nun können auch die rund fünf Millionen eBay-Nutzer in Frankreich direkt im Rahmen ihres Reifenkaufs eine Montage hinzubuchen. Wie die Platform mitteilt, habe man dazu kürzlich eine Partnerschaft mit Feu Vert begründet, einem der größten französischen Werkstattnetzwerke mit 350 Standorten. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, sei die neue Partnerschaft „ein perfektes Beispiel für das Zusammenpassen von Onlinehandel und der Erbringung traditioneller Dienstleistungen. Sie beweist, dass E-Commerce eine effiziente Entwicklungsrichtung für stationäre Netzwerke darstellt.“ Wie eBay dazu schreibt, habe man in den vergangenen drei Jahren jährlich zweistellige Wachstumsraten beim Reifenhandel in Frankreich verzeichnen können; der Markt sei dynamisch und passe daher gut zur Feu-Vert-Strategie, den stationären und den Onlinehandel miteinander zu verknüpfen. Die Werkstattkette betreibt in Frankreich 350 Standorte und außerdem in Spanien und Portugal mit 100 weiteren Standorten präsent. In Deutschland arbeitet eBay bereits seit drei Jahren mit Montagepartnern zusammen. Neben ATU ist auch Pit-Stop entsprechend auf eBay.de als Montagepartner gelistet. ab