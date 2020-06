Gewinner der Kampagne „Toyo cares“ nimmt Reifensatz entgegen

Toyo Tires hatte in den vergangenen Wochen Instagram-User dazu aufgerufen, all denjenigen Danke zu sagen, die in den akuten Wochen der Corona-Krise nicht ins Home Office ausweichen konnten; man selber hatte dazu die Kampagne „Toyo cares“ aufgelegt. Nun hat der Hersteller unter allen Teilnehmern einen Satz Toyo Proxes Sport verlost und übergeben, und zwar als „Dankeschön für die große Solidarität seiner Instagram-Follower“. ab