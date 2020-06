Bridgestone führt seinen ersten Ganzjahresreifen für LLkw ein, den Duravis All Season

Bridgestone führt jetzt mit dem Duravis All Season seinen ersten Ganzjahresreifen für das LLkw-Reifensegment ein. Der Reifen zeichne sich dem Hersteller zufolge durch eine „robuste und langlebige Konstruktion“ aus, die „ein hervorragendes Verschleißverhalten und eine lange Lebensdauer“ ermöglichten. Darüber hinaus liefere der neue Duravis All Season „mit dem EU-Reifenlabel ‚A‘ im Bereich Nasshaftung und der 3PMSF-Markierung Bestwerte seiner Klasse, um das ganze Jahr über und bei allen Wetterbedingungen sicherer und komfortabel ans Ziel zu kommen“, so Bridgestone in einer Mitteilung zur Einführung des neuen LLkw-Ganzjahresreifens. Der Reifen soll kleinen und großen Fuhrparks dabei helfen, ihre „Geschäftseffizienz“ zu maximieren – und zielt dabei auf ein stark wachsendes Marktsegment.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



