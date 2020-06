Verbände kritisieren Mehrwertsteuersenkung aus dem Konjunkturpaket

Im Rahmen des vergangene Woche beschlossenen 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturpakets will die Bundesregierung auch die Mehrwertsteuer senken. Demnach sollen vom 1. Juli bis 31. Dezember dieses Jahres 16 statt 19 und fünf statt sieben Prozent an den Fiskus gehen, was in Summe rund 20 Milliarden Euro an Steuerentlastungen umfasst. Unternehmensverbände sehen in der vorübergehenden Steuersenkung indes zunächst einmal einen administrativen Mehraufwand ohne Mehrumsatz. Das ist beispielsweise das Ergebnis einer Umfrage des Gewerbeverbands Bayern im Bund der Selbständigen. Dort befürchten drei Viertel der Teilnehmer einer Blitzumfrage Nachteile durch die Steuersenkung. Der Tenor dort: ein „Bürokratiemonster“. Die Mehrheit der Befragten wolle die Steuersenkungen an die Kunden weitergeben. Mögliche Probleme würden an folgenden Punkten entstehen:

Mehraufwand bei der Abrechnung

Mehraufwand für die Mitarbeiter bei der Umsetzung

erhöhte Kundenrückfragen aufgrund von Abrechnungsabgrenzung; Beispiel: Anzahlung oder Schlußrechnung

Haftungsproblematik: temporäre Änderung könnte zu einer falschen beziehungsweise unberechtigt ausgewiesenen Mehrwertsteuer führen

fehlerhafte technische Umsetzung

Auch der Handelsverbands Deutschland äußerte sich ähnlich kritisch: Kassensysteme müssten umgestellt, Preisschilder ersetzt und Werbung neu gestaltet werden. ab