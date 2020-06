Gewinnspiel von Nexen Tire wird bis 31. Juli 2020 verlängert

Seit Mitte März gibt es das Sommerreifen-Gewinnspiel von Nexen Tire. Die Aktionsseite sei bisher fast 25.000 Mal besucht worden, heißt es bei Reifenhersteller. 185 Preise im Wert von über 40.000 Euro würden auf Endverbraucher warten, wenn sie einen Satz Nexen Sommer- oder Ganzjahresreifen kaufen und dann gewinnen.

„Wir sind über die positive Resonanz unserer Kampagne beim Endverbraucher erfreut und haben uns deshalb dazu entschlossen unsere Kampagne um weitere vier Wochen bis zum 31. Juli 2020 zu verlängern“, so Ilhan Kurban, Europe Marketing, Nexen Tire Europe s.r.o. Die als Hauptpreis geplanten 28 Übernachtungen inklusive Fahrsicherheitstraining am Nürburgring, seien in 28 x 600 sogenannte Nexen Points umgewandelt worden. „Wir nehmen die Gesundheit aller Beteiligten sehr ernst“, so Ilhan Kurban. Und aufgrund der Corona-Pandemie gebe es sehr große Unsicherheiten in Bezug auf Veranstaltungen. Die Gewinner könnten mit den Punkten im eigens konzipierten Onlineshop aus einer Vielzahl von verfügbaren Preisen den Gewinn selbst auswählen. Die Preise reichen von Gutscheinen bis hin zu hochwertigen Multimedia-Endgeräten. cs