Delticom verkauft Allyouneed Fresh an Bünting-Gruppe

Spätestens seit dem Jahreswechsel ist klar: Die Delticom AG will sich wieder ausschließlich auf ihr ursprüngliches Kernsortiment konzentrieren und den 2016 begonnen unternehmerischen Ausflug in den E-Food-Markt beenden. Nun hat das Hannoveraner Unternehmen seinen Lebensmittelonlineshop unter Allyouneed Fresh an die Bünting-Gruppe (Leer) verkaufen können, die mit ihren eigenen E-Commerce-Angeboten myTime.de und Combi.de zu den wichtigsten Marktteilnehmern im Onlinelebensmittelhandel zählt. Bünting E-Commerce kauft den 2012 gegründeten und bereits offline gegangenen Allyouneed-Fresh-Shop allerdings nicht, um ihn weiterzuführen, sondern um ihn einzustellen und einen Kundentransfer zu vollziehen. Was aus Gourmondo wird, der Delticom-Hauptmarke im E-Food-Segment, bleibt vorerst unklar; auf der Website heißt es weiterhin lediglich, der Genuss werde in Kürze weitergehen. ab