Continental unterstützt Handelspartner mit Sicherheitspaket in Corona-Zeiten 

Unter dem Motto „Wir sind für Sie da“ hat Continental in den letzten Wochen 2.000 Sicherheitspakete an Reifenfachhändler, Autowerkstätten und Flottenbetreiber in Deutschland verteilt. Damit will das Unternehmen „Ein Zeichen der Solidarität mit Handelspartnern setzen“, wie Ralf Hoffmann, Leiter Marketing Reifen Ersatzgeschäft Deutschland, sagt. Im Set enthalten sind wiederverwendbare Masken für die Mitarbeiter, Bodenaufkleber mit Angaben zum Abstand halten, Desinfektionsmittel für Mitarbeiter und Kunden sowie Informationsposter für Kunden.

