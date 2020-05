Michelin stellt Reifendirektvertrieb in den USA wieder ein – Geänderte Strategie

Michelin hat in den USA nach dreieinhalb Jahren den Direktvertrieb von Pkw- und LLkw-Reifen an Endverbraucher wieder eingestellt. Wie Yahn Heurlin, bei Michelin North America Inc. als Marketingdirektor für das Business-to-Consumer- bzw. B2C-Geschäft verantwortlich, gegenüber der Fachzeitschrift Modern Tire Dealer unterstreicht, sei damit auch die B2C-Strategie des französischen Herstellers weltweit abgeschlossen. „Wir haben vom ersten Tag an gesagt, es ist nicht unser Ziel, selber ein Online-Retailer zu werden“, so Heurlin. Dennoch wolle Michelin weiterhin den Endverbraucher klar im Fokus behalten, und verfolge nun andere Schwerpunkte in seiner E-Commerce-Strategie, die in Europa bereits seit Längerem gelten.

