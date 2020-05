Avon Tyres stärkt Position in Deutschland mit zwei neuen Händlern

Avon Tyres hat seinen Betrieb in Deutschland durch die Zusammenarbeit mit zwei neuen Händlern erweitert: Reifen Gundlach und Reifen Center Wolf. Im Rahmen der neuen Vereinbarungen wird Avon seine neuesten Pkw- und Transporterreifen an beide Unternehmen liefern. Michael Lutz, Sales Director, Central & East Europe, Avon Tyres, dazu: „Wir sind stolz, Reifen Gundlach und Reifen Center Wolf in unser Händlernetz aufzunehmen und freuen uns darauf, unsere Auto- und Van-Sortimente im Jahr 2020 mit ihnen zu teilen.“ ab