Autoreifenonline.de erweitert sein Komplettradportfolio um Borbet und CMS

Autoreifenonline.de biete mit über 50.000 Reifenmodellen und mehr als 20.000 Aluminium- und Stahlfelgenmodellen „ein umfangreiches Angebot an Rad-Reifen-Kombinationen“. Passend zur Sommersaison vergrößert der B2B-Shop von Europas größtem Onlinereifenhändler Delticom nun sein Sortiment rund um zahlreiche etablierte Marken mit den Herstellern Borbet und CMS. Geschäftskunden könnten durch diese Erweiterung um die beiden Aluradmarken ihren Kunden „ein noch breiteres Markenportfolio an Kompletträdern bieten und individueller die jeweiligen Bedarfe bedienen“, heißt es dazu in einer Delticom-Mitteilung. Bei der Auswahl des passenden Komplettrads für das Kundenfahrzeug unterstütze der Komplettradkonfigurator von Autoreifenonline.de. ab