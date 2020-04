Autec nimmt vollautomatische Montageanlage für Pkw-Kompletträder in Betrieb

Schon früh sei bei Autec in Schifferstadt eine Entwicklung innerhalb des Rädermarktes hin zu Kompletträdern festgestellt worden, sodass im Rahmen des Neubaus einer Logistikhalle in 2013 die Belieferung von Autohäusern, Reifenhändler und Werkstätten mit Kompletträdern begonnen wurde. Der Bereich sei schnell gewachsen und dem Unternehmen sei klar geworden, dass dieser Bereich besondere Aufmerksamkeit benötigt. In den vergangenen drei Jahren sei eine hochautomatisierte Montageanlage für Kompletträder entwickelt worden.

