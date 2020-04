Sailun Tyres investiert weiter kräftig in Produkt- und Produktionsqualität

Sailun Tyres gehört zu weltweit größten Reifenherstellern. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Qingdao, China, produziert und vermarktet jedes Jahr über 45 Millionen Consumer- und Commercial-Reifen in mehr als 135 Ländern und steht damit aktuell im NRZ-Ranking der „Umsatzstärksten Reifenhersteller der Welt“ bereits auf Rand 18. Wie der Hersteller gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG betont, wolle er sein Wachstum zukünftig ganz gezielt in Nordamerika und vor allem auch in Europa vorantreiben. Dazu beschäftige Sailun Tyres beispielsweise ein spezielles Team, das Reifen für die anspruchsvollen Bedürfnisse europäischer Endverbraucher entwickelt, was sich auch in einigen der jüngsten Produktinitiativen zeigt. Flankiert werden solche regional vermarkteten Produkte noch durch ein aktuell laufendes Investitionsprojekt, mit dem in China weitere Kapazitäten für Exportmärkte und Erstausrüstungskunden geschaffen werden.

