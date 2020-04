Umfangreiche Schutzmaßnahmen in Driver-Filialen

Pirelli hat in seinem gesamten Driver-Netzwerk von Reifenhändlern in Italien, Deutschland und weiteren europäischen Ländern alle gesetzlich wie behördlich angeordneten und darüber hinaus empfohlenen Schutzmaßnahmen für die Kunden und das Personal umgesetzt, heißt es in einer Mitteilung. So soll während der Covid-19-Pandemie die Reifen- und Fahrzeugwartung unter Beachtung der gültigen Sicherheitshinweise durchgeführt werden, vor allem unter Wahrung der sozialen Distanz.

