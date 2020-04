Silke Bernhardt leitet Kommunikation und Public Affairs des Geschäftsbereichs Reifen bei Continental

Silke Bernhardt hat zum 1. April die neu geschaffene Position des Head of Communications & Public Affairs des Geschäftsbereichs Reifen von Continental in Hannover übernommen. In dieser Funktion verantwortet sie die strategische Ausrichtung der externen und internen Kommunikation und steuert die weltweiten Kommunikationseinheiten in den Regionen Asien, Nord- und Südamerika sowie Europa.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



