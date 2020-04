Corona-Krise: Liqui-Moly-Chef verzichtet auf Gehalt und zahlt 1.000 Euro Prämie an jeden Mitarbeiter

Ernst Prost setzt in Zeiten der Corona-Pandemie ein Zeichen. Der Geschäftsführer von Liqui Moly verzichtet ab sofort auf sein Gehalt. Er will mit seinem Anteil an der Einsparung Arbeitsplätze sichern. Er teilte seinen Mitarbeitern jetzt per Mail mit: „…ich verzichte hiermit auf mein Gehalt, weil ich auch ohne monatliche Bezüge klarkomme. Mein eingespartes Gehalt und andere Einsparungen verwenden wir lieber dafür, alle unsere Arbeitsplätze zu erhalten – selbstverständlich auch die unserer Leiharbeitskräfte. Diese Damen und Herren leisten, genauso wie wir Festangestellten, einen außerordentlich wichtigen Job und dürfen deshalb und auch aus menschlichen Gründen nicht die Ersten sein, die arbeitstechnisch ins Gras beißen müssen. Noch einmal deutlich: Ich will niemanden verlieren und keinen zurücklassen, niemanden kündigen und auch keine Kurzarbeit anmelden.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login