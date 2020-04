Kapitalerhöhung und neues Werk: CMS stellt sich für die Zukunft neu auf

Der Räderhersteller CMS investiert in die Zukunft. Ende des Jahres wird das mittlerweile vierte Werk in der Türkei voll produzieren können, die Lagerfläche im Europa-Verteilzentrum in Bremen wurde und wird weiter ausgebaut und es gibt mit Mehmet Yildiz einen zweiten Geschäftsführer für die deutsche Vertriebs- und Marketinggesellschaft, der CMS Automotive Trading GmbH.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login