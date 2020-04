Brembo spendet eine Million Euro für den Kampf gegen das Corona-Virus

Brembo setzt sein Engagement bei der Forschung zur Bekämpfung von Covid-19 fort. Das Unternehmen hat entschieden, eine Million Euro an drei Einrichtungen aus der Region um Bergamo zu spenden. Dazu gehören das Krankenhaus Papa Giovanni XXIII, die Stiftung Fondazione per la Ricerca Ospedale di Bergamo (FROM) und das Institut Mario Negri, die in dem von der Pandemie am stärksten betroffenen Gebiet arbeiten und klinische und pharmakologische Forschung miteinander verbinden.

