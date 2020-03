Reifen Straub bietet „einzigartiges“ Mengenrabattsystem für Zweiradreifen

Reifen Straub bietet seinen Kunden jetzt ein Mengenrabattsystem, das „einzigartig in der Branche“ sei. Das Shopsystem des Großhändlers mit Sitz in Kirchberg an der Iller (Baden-Württemberg) kumuliere automatisch die Bestellmengen „belohnt Sie mit zusätzlichem Rabatt. Los geht‘s ab dem zweiten bestellten Motorradreifen / Rollerreifen / Schlauch“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Reifen Straub könne auf Basis eines Lagerbestands von 30.000 Motorradreifen per Paketdienst Ware in Deutschland und Österreich innerhalb von 24 bzw. 48 Stunden ausliefern; im Großraum Stuttgart, München, Bodensee, Vorarlberg stelle Reifen Straub mit eigenen Fahrzeugen zu. ab