Corona-Virus: Auch Borbet meldet Kurzarbeit an

Der Räderhersteller Borbet hat in Solingen aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Werksschließungen der Autohersteller die Fertigung vorübergehend komplett eingestellt. Das berichtet das Solinger Tageblatt. In dieser Woche sollen die rund 700 Mitarbeiter Überstunden und Urlaub abbauen. In der nächsten Wochen sei dann Kurzarbeit geplant. cs