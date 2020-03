Vipal Rubbers CSR-Engagement von EcoVadis ausgezeichnet

Vipal Rubber hat jetzt auch das Silberprädikat für sein CSR-Engagement von EcoVadis erhalten, nachdem die in Paris ansässige Nachhaltigkeits-Bewertungsplattform für globale Beschaffungsketten bereits 2017 den Bronzestatus verliehen hatte. Damit habe EcoVadis die Weiterentwicklung sozialer und ökologischer Standards bei Vipal Rubber gewürdigt. Das EcoVadis-Rating werde Vipal Rubber zufolge weltweit als wichtiger Maßstab in der Beurteilung von Unternehmen genutzt, heißt es dazu in einer Mitteilung des brasilianischen Anbieters von Reifenrunderneuerungs- und -reparaturmaterialien. „Unser Ziel ist es, unsere Praktiken kontinuierlich zu verbessern und unser Managementsystem für soziale Verantwortung zu festigen, um das Geschäft noch nachhaltiger zu gestalten“, kommentiert João Carlos Demoly, Industrial Director bei Vipal Rubber. Demoly zufolge „müssen die Ziele und Maßnahmen in diesem Jahr überprüft werden, um unsere Entwicklung in Bezug auf soziale und ökologische Themen in der Organisation aufrechtzuerhalten.“ ab