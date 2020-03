Sailun Group expandiert in zwei China-Werken

Die Sailun Group investiert beträchtlich in ihre Produktionskapazitäten. Wie es dazu heißt, wolle der chinesische Reifenhersteller etwa seine Pkw-Reifenfabrik in Dongying (Shandong-Provinz) für rund eine Milliarde Yuan (127 Millionen Euro) erweitern. Im Rahmen des sogenannten „HP Tire Expansion Project“ soll dort die Kapazität auf 27 Millionen Pkw-Reifen jährlich ausgebaut werden; es werde „das weltweit fortschrittlichste Produktionsequipment“ in Dongying installiert. Auch im Lkw-Reifenwerk in Shenyang (Liaoning-Provinz) finde derzeit ein „strategisches Expansionsprojekt“ statt. Dort soll die Produktionskapazität auf dann fünf Millionen radiale Lkw-Reifen jährlich ansteigen. ab