Team-Kooperation sagt BRV-Geschäftsführer Hans-Jürgen Drechsler Danke

An seinem letzten offiziellen Arbeitstag in der Bonner Verbandsgeschäftsstelle des BRV konnte sich Geschäftsführer Hans-Jürgen Drechsler über eine Überraschung freuen. Stellvertretend für alle Gesellschafter der Team-Kooperation bedankte sich Ralph Flach, Geschäftsführer der Aachener Reifen-Casteel-Gruppe, „für die hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen über 25 Jahren“ bei Drechsler. Flach: „Sie haben in Ihrer Aufgabe beim BRV stets kompetent und sachlich viele Themen im Sinne des Reifenhandels positiv beeinflusst und auch manche Auseinandersetzung mit den Herstellern nicht gescheut. Unsere Zusammenarbeit war all die Jahre lang von Vertrauen, Respekt und Loyalität geprägt.“ Gleichzeitig wünschte Ralph Flach Michael Schwämmlein als Nachfolger „einen guten Start“. ab