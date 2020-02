4Jet übernimmt das Geschäftsfeld Reifeninspektion von Hennecke Systems

Die 4Jet Gruppe erwirbt das Geschäftsfeld TIS Prüfsysteme für Reifen und Räder der Hennecke Systems. TIS Systeme basierten auf dem Know-how der Hennecke Systems in der industriellen Bildverarbeitung und ermöglichten die optische 2D- und 3-D-Inspektion von Reifenlaufflächen, -seitenwänden, Felgen und montierten Rädern. So würden sich sich DOT-Codes, Farbstreifen und Profile von Reifen prozesssicher und in kürzester Zeit auslesen lassen, heißt es aus dem Unternehmen.

