Rockwell Automation präsentiert sich auf der Tire Technology Expo 2020

Reifenhersteller stehen heutzutage vor einer Vielzahl neuer Herausforderungen. In einem dicht gedrängten und sich ständig verändernden Markt kämpfen die Unternehmen darum, mit Paradigmenwechseln wie der Einführung von Elektroautos und Veränderungen in der Lieferkette Schritt zu halten. Rockwell Automation präsentiert vom 25.-27. Februar auf der Tire Technology Expo 2020 in Hannover in Halle 21 am Stand 10080, wie Reifenhersteller diese Herausforderungen meistern und ihre Abläufe digitalisieren können, einschließlich des Übergangsprozesses, bei dem die Konstruktionsphase einer Anlage oder Maschine bis hin zur Wartung und Reparatur durchlaufen wird.

