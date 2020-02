Alec Reiff über die Insolvenz: „Was da passiert ist, tut selbstverständlich weh“

Während die der Insolvenzverwalter meldet, dass für die rund 500 Mitarbeiter von der insolventen Reiff Reifen und Autotechnik GmbH zumindest bis einschließlich April das Gehalt gesichert, sagt der ehemalige geschäftsführender Gesellschafter Alec Reiff gegenüber der Tageszeitung „Schwäbisches Tageblatt“: „Was nun passiert ist, tut selbstverständlich weh.“ Er habe nach wie vor Verbindungen zur Belegschaft, „mit vielen bin ich per Du.“ Er sehe Deutschland weiterhin als wichtigsten Reifenmarkt in Europa und halte den Reiff-Einzelhandel immer noch für eine „Perle“. Im November 2017 war Alec Reiff in einem Interview mit der NEUE REIFENZEITUNG überzeugt, „dass das Unternehmen und seine Mitarbeiter bei dem Käufer sehr gute Zukunftsperspektiven haben“. christine.schoenfeld@reifenpresse.de