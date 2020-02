BKT spendet 261.000 Euro für Programm-Schule in Mumbai

BKT will im laufenden Jahr insgesamt 261.000 Euro spenden, um die öffentliche Schule N. M. Joshi in Mumbai zu unterstützen, die dem indischen Bildungsprogramm „Muktangan Education Trust“ angeschlossen ist. Die erste Hälfte dieser Spende haben Arvind Poddar und Vijaylaxmi Poddar jetzt im Rahmen eines offiziellen Events übergeben und angekündigt, dass im Laufe des Jahres dir zweite Tranche folgen solle. „Insbesondere dient BKTs Spende der Finanzierung von kontinuierlicher Lehreraus- und -fortbildung sowie der Deckung aller Betriebskosten“ der Schule in Mumbai. Das Ziel sei es, „Kindern aus den weniger bedienten Einzugsgebieten von Mumbai Schulbildung zu ermöglichen“. ab