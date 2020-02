GRI führt neuen Reifen für Schwerlastlader ein

GRI hat mit dem Gripex LT122 einen neuen Reifen für Schwerlastlader auf den Markt gebracht. „Sein robustes und robustes Nylongehäuse bietet außergewöhnliche Schlag- und Stoßfestigkeit für eine lange Lebensdauer der Reifen“, heißt es beim Reifenhersteller. Der Pneu sei derzeit in den Größen 14.9-24 erhältlich. Weitere Größen würden in Kürze veröffentlicht. Ebenfalls in dieser Reifenreihe für Lader erhältlich sind der Gripex LT100 in den Größen 12,5/80-18 und der Gripex LT300 in den Größen 9,00-16. cs