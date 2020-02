Mitmachen und gewinnen: Wer ist der beste Chef?

Wer ist der beste Chef? Der, der für alles Verständnis hat? Der, der nie da ist? Oder der, der auch mal klar sagt, was er will? Die Initiative Qualität ist Mehrwert will es wissen. Denn eines sollte klar sein: Der beste Chef legt Wert auf Qualität. Qualität bei Mitarbeitern, Ersatzteilen und Werkzeug, heißt es bei der Initiative. Sie will jetzt den besten Werkstatt-Chef küren und ruft die Mitarbeiter der Werkstätten dazu auf, ihren Chef oder ihre Chefin vorzuschlagen. Dazu sollte ein Bild oder ein kurzes Video, eine Beschreibung und natürlich der Grund, warum der Chef oder Chefin gewinnen sollte, eingereicht werden. Eine Jury von Qualität ist Mehrwert prüft dann alles Einsendungen. Die überzeugendsten Vorschläge werden auf Facebook vor- und zum Voting bereitgestellt.

Die besten Chefs und ersten drei Werkstattteams, werden aber ganz besonders belohnt: Sie erwartet gemeinsam mit ihrem „Besten Chef“ ein Kart-Event oder ein voll ausgestatteter Grillabend oder eine super Überraschungskiste. Alle nominierten „Bester Chef“ bekommen eine Urkunde, die von den Mitarbeitern überreicht werden kann. Die Aktion startet am 1.02. und einen Monat lang können Chefs vorgeschlagen werden. Nach der Bewerbungsphase tagt die Jury und am 15. März werden die besten Chefs auf Facebook präsentiert. Dann heißt es mitmachen und abstimmen. Bewerbungen an kontakt@qualitaet-ist-mehrwert.de. cs