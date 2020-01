Goodyear Dunlop feiert 80. Geburtstag in der Schweiz

Der Goodyear-Dunlop-Standort in der Schweiz feiert am 31. Januar sein 80-jähriges Jubiläum; im Jahre 1940 wurde die Niederlassung gegründet. Zu einer Zeit, als Bestellungen noch per Brief versendet wurden und die Reifenbranche sich nie hätte träumen lassen, dass es einst möglich sein würde, Lagerbestände und Lieferzeiten live abrufen zu können. Derzeit sind rund 30 Mitarbeiter in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Finanz und Retail in Volketswil, einer Gemeinde rund zwölf Kilometer von Zürich entfernt, beschäftigt.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



