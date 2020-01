Auf Tour: Gundlach-Roadshow rund um die Digitalisierung im Handel

Bietet der Großhändler Gundlach Reifenfachhändlern und Werkstätten seit Kurzem „schlüsselfertigen“ Webseiten, so hat sich das Unternehmen nun zudem dafür entschieden, rund um das Thema Digitalisierung eine Roadshow zu starten. Denn mit einer digitalen Kundenansprache werden Potenziale im lokalen Markt verbunden, die es für Branchenbetriebe zu heben gilt. Daher wolle man jetzt „dicht zum Kunden“, um die eigenen Angebote diesbezüglich vorzustellen. Drei Termine stehen bislang dafür fest: Jeweils bis zu zwölf Teilnehmer können am 25. Februar in Dernbach (bei Dierdorf), 27. Februar in Castrop-Rauxel und 5. März in Mannheim jeweils ab 16 Uhr in den dortigen Gundlach-Betriebsstätten mit dabei sein. Interessenten können sich bis zum 14. Februar (an-)melden unter den Telefonnummern 02684/9450-522 und -304 oder per Mail an d.spenst@reifengundlach.de bzw. a.neyer@reifengundlach.de. cm

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login