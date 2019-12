Olympia-Partner Bridgestone wird auch „Presenting Partner“ für Eurosport

Bereits vor vier Jahren hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) die TV- und Multimedia-Übertragungsrechte der vier Olympischen Spiele zwischen 2018 und 2024 in Europa an Discovery vergeben, der Muttergesellschaft von Eurosport. Nun hat der Fernsehsender mit Bridgestone einen Vertrag als „Presenting Partner“ der kommenden Olympischen Sommerspiele in Tokio geschlossen, wie es dazu in Medienberichten heißt.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login