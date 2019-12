Widerstand zwecklos: Gettygo-Video-Weihnachtsgruß greift „absoluten Modetrend“ auf

„Auch 2019 haben wir uns wieder auf allen Ebenen ein Jahr lang reingehängt, damit wir für Sie der zuverlässige Partner im Reifengeschäft bleiben, indem wir unser Portfolio, unseren Shop und unseren Service noch weiter verbessert haben“, schreibt Gettygo in einer Mitteilung. Dabei sei der B2B-Onlineplattformbetreiber „bekannt dafür, dass wir nicht zwingend jedem Trend hinterherlaufen, denn nicht alles, was gerade in Mode ist, muss auch gut sein.“ Für den diesjährigen Weihnachtsgruß habe man allerdings nicht widerstehen können, „einen absoluten Modetrend aufzugreifen, einfach weil er zu schön ist, um ihn zu ignorieren“. Wie der aussieht? Das können Sie sich hier anschauen. ab