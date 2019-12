Marangoni dankt treuem Kunden mit Umweltbonus

Noch bis Ende 2019 gewährt Marangoni jedem Endverbraucher aus dem DACH-Markt, der mindestens vier runderneuerte Marangoni-OTR-Reifen kauft, eine Stückprämie von bis zu 90 Euro pro Reifen. Darüber hinaus erhalten die Kunden von Marangoni ein Zertifikat über die Einsparung von Rohstoffen, die mit der nachhaltigen Wahl erzielt wurden. Kürzlich übergab Anton Zehner, bei Marangoni Bereichsleiter OTR-Reifen, nun erstmals ein solches Zertifikat, und zwar an Frank Eichler, der bei Bärnreuther + Deuerlein Schotterwerke (Postbauer-Heng) für den Einkauf, das QS und die Betriebsleitung verantwortlich ist. Das Unternehmen aus der Oberpfalz (Bayern) hatte durch den Kauf von runderneuerten MDT-Reifen von Marangoni in 24,00 R35 550 Kilogramm Reifenmaterial eingespart, was 64 Prozent des ursprünglichen Produktgewichts entspricht. ab