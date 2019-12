TyreXpo-Messenserie hat einen neuen Eigentümer

Die Messen der TyreXpo-Serie haben einen neuen Eigentümer. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe der Veranstalter SingEx Exhibitions aus Singapur die Messen, die in Singapur (Asia), Johannesburg (Africa) und Chennai (India) stattfinden, nun an den in London ansässigen und dem Private-Equity-Unternehmen Charterhouse gehörenden B2B-Eventveranstalter Tarsus Group verkauft. Die TyreXpo-Messen haben insbesondere für die Märkte in Schwellenländern seit der ersten TyreXpo Asia in Singapur 1997 einen hohen Stellenwert in der Branche. Bis 2015 hatte auch in Großbritannien einen Messe der Serie stattgefunden, diese allerdings unter dem Namen Brityrex International. Die nächste Messe der TyreXpo-Serie findet im März 2021 in Singapur statt. ab