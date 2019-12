Edler Reifen eröffnet dritten Standort

Kürzlich hat Edler Reifen in Wien eine neue Filiale eröffnet – die dritte des inhabergeführten Unternehmens mit Hauptsitz in Bruck an der Mur (Steiermark). Der neue Standort in der Schillingstraße 2 in Wien verfüge über eine hochmoderne Ausstattung und erstreckt sich über 3.000 Quadratmeter mit einer Lagerkapazität von 1.800 Lkw-Reifen und 25.000 Pkw-Reifen. Zur Eröffnungsfeier waren immerhin 200 Gäste erschienen. Edler Reifen, 1929 gegründet, ist nicht nur im Reifenhandel aktiv. Das Unternehmen ist auch seit dem vergangenen Jahr Ringtread-Runderneuerungspartner von Marangoni. Außerdem ist Edler Reifen Point-S-Partnern. ab