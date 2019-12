Dunlop investiert in Werk zur Runderneuerung von Flugzeugreifen

Dunlop Aircraft Tyres Ltd (DATL) plant, rund 64 Millionen Euro in ein Werk zur Runderneuerung von Flugzeugreifen im indonesischen Karawang zu investieren. Der Reifenhersteller wird mit dem indonesischen Unternehmen PT Rubberman zusammenarbeiten. Das neue Werk soll in 18 Monaten den Betrieb aufnehmen, heißt es in verschiedenen Medien. Laut den Berichten heißt es ebenfalls, dass dem…

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login