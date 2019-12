Continental präsentiert neue Reifen-App für die Landwirtschaft

Continental bietet neue Service-App „Agrar TireTech“ für Landwirtschaftsreifen in den App-Stores ab sofort zum Download an. Mit der App ergänzt das Unternehmen sein bestehendes Dienstleistungs- und Serviceangebot um eine weitere digitale Lösung für Endkunden, Händler und Vertragspartner und baut seine Aktivitäten im Agrarbereich weiter aus. Die App steht ab sofort für iOS und Android in den App-Stores zur Verfügung.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



