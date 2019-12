Wenzel Industrie stellt auf Stuttgarter LogiMat-Messe Produktkompetenz aus

Wenn am 10. März die LogiMat-Messe, die dann 18. „Internationale Fachmesse für Intralogistiklösungen und Prozessmanagement“, so die Veranstalter, in der Messe Stuttgart ihre Tore öffnet, dann ist auch Wenzel Industrie als Aussteller wieder mit dabei. Wie es dazu in einer Mitteilung des seit 2017 zur Onyx Group of Companies mit Sitz in Schardscha in den Vereinigten Arabischen Emiraten gehörenden Handelsunternehmens heißt, wolle man vor Ort sein neues Vertriebskonzept und die erweiterte Produktpalette vorstellen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login