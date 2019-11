Wheelscompany mit Angeboten auf der Essen Motor Show

Das PS-Festival für alle Autofans öffnet am Sonnabend, 30. November seine Tore. Und die Wheelscompany aus Sottrum fehlt natürlich nicht auf der Essen Motor Show. Die Räderprofis haben dabei einen großen Messestand mit Rädern und Reifen bestückt. „Wir haben viele Partner und Freunde, die mit ihren Waren auch an unserem Stand Präsenz zeigen“, so Stefan Klein, Geschäftsführer Wheelscompany.

