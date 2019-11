BKT sponsort jetzt auch Curling

In Kooperation mit OK Tire, einem seiner kanadischen Vertriebspartner, wird BKT Sponsor aller Wettkämpfe, die von Curling Canada organisiert werden. Die beiden Unternehmen sponsern insbesondere den Continental Cup, der vom 9. bis 12. Januar 2020 in London, Ontario, stattfinden wird.

