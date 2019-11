Yokohama Rubber profitiert sehr von Alliance Tire Group

Auch Yokohama Rubber konnte in den zurückliegenden Monaten in Bezug auf Umsätze nur wenig Entwicklungen verzeichnen, musste aber zum Teil deutlich rückläufige Erträge hinnehmen. Wie der japanische Reifenhersteller mitteilt, stieg der Umsatz in den neun Monaten ab Januar um 1,1 Prozent, während der sogenannte Business Profit in derselben Zeit um 27,4 Prozent einbrach. Daraus ergibt sich freilich auch eine rückläufige Umsatzrendite. Während das klassische Reifengeschäft des Herstellers sogar noch deutlichere Ausschläge verzeichnen musste, als das Gesamtunternehmen, setzte sich die separat im Quartalsbericht geführte Tochter Alliance Tire Group (ATG) überaus positiv ab. Der Landwirtschaftsreifenhersteller konnte leicht mehr umsetzen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres, verdiente indes deutlich mehr, sodass ATG auf eine Umsatzrendite von aktuell 14,1 Prozent verweisen kann. ab

