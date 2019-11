Reifen-Boutique: Pirelli eröffnet fünfte P Zero World

Nach Los Angeles (2016), München (2017), Monaco (2018) und Dubai (Anfang 2019) hat Pirelli nun seinen jüngsten Flagship Store eröffnet: die sogenannte P Zero World steht im australischen Melbourne. Das Konzept dahinter lasse sich Pirelli zufolge „treffend als Reifen-Boutique bezeichnen. Dort erhalten die Kunden die exklusivsten Produkte von Pirelli sowie maßgeschneiderte Dienstleistungen für Sportautos und Luxuswagen. Nur in den weltweit verteilten Filialen der P Zero World können die Kunden die gesamte Pirelli-Produktpalette entdecken“, so der Hersteller dazu in einer Mitteilung. Die Niederlassung von P Zero World in Melbourne wurde in Zusammenarbeit mit dem langjährigen lokalen Pirelli-Partner Mag Wheel Tyre gegründet und ist 1.200 Quadratmeter groß. ab