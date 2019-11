Continental plant statt Essen Motor Show andere Veranstaltungen

Continental wird in diesem Jahr nicht an der Essen Motorshow teilnehmen. Stattdessen will der Reifenhersteller in andere exklusive Veranstaltungen wie beispielsweise das High-Performance-Event „Papenburg 3000“ mit den Partnern aus der Tuningbranche sowie mit AutoBild Sportscars investieren und seine Social-Media-Aktivitäten verstärken. Continental prüft derzeit eine Teilnahme an der Motorshow im nächsten Jahr. christine.schoenfeld@reifenpresse.de