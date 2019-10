Martins Industries übernimmt Hersteller von Auswuchtpulver Magnum+

Martins Industries hat einen ebenfalls aus Kanada stammenden Hersteller von Auswuchtpulver übernommen. Wie es dazu in der US-Fachzeitschrift Tire Business heißt, sei Martins-Industries-Inc.-Unternehmensgründer und -präsident Martin Dépelteau von dem aus Mikrokügelchen hergestellten Auswuchtpulver Magnum+ von M&R Tire Products Inc. überzeugt worden, als er es im eigenen Fuhrpark einsetzte. Dépelteau zufolge würde Magnum+ „immenses Potenzial“ bieten und sei seiner Ansicht zufolge durchaus auch für die Anwendung in Pkw-Reifen passend. Die Übernahme fand bereits per Ende September statt; Finanzdetails dazu veröffentlichte Martins Industries keine. ab